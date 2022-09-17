نعشق عادل إمام.. عزة مصطفى: التعامل مع الفنانين يحتاج إلى نظرة

علقت الإعلامية عزة مصطفى على الشائعات التي يتم ترويجها مؤخرا عن صحة الزعيم الفنان عادل إمام، واصابته بالزهايمر.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”،: "مش متخيلة إن في حد مش معجب أو مغرم بالزعيم عادل إمام".

وتابعت عزة مصطفى: "عادل إمام اسم مهم جدا في الفن"، مضيفة: "لما المصريين يسافروا بره؛ بيتقال لهم: أنتوا من بلد عادل إمام".

عادل امام

وأكملت عزة مصطفى :" في الأونة الأخيرة تصدر شائعات كثيرة عن الفنان عادل إمام وصحته ولا نعلم السبب ".

وواصلت عزة مصطفى :" معرفش ليه نتعامل مع الفنان المصري بأن حياته اليومية تكون معروفة للجميع، والتعامل مع الفنانين في مصر بحاجة إلى نظرة أخرى وكلنا من عشاق الزعيم عادل إمام".