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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

26 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح النيل للأدوية خلال العام الماضي

النيل للادوية
النيل للادوية

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي 2021- 2022 بنسبة 39% على أساس سنوي.

وأوضحت المؤشرات المالية المعدلة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية اليوم، الأحد، تسجيل صافي ربح بلغ 89.67 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 64.42 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وأظهرت المؤشرات المالية، ارتفاع إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية لتصل إلى 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 755.51 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. 

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، سجلت صافي ربح بلغ 104.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل أرباح بقيمة 84.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

والنيل للأدوية هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995، تعمل شركة النيل للأدوية في قطاع المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الأدوية، وقد تم تأسيسها في يناير 1991.

المساهمون فى النيل للأدوية 

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 66.67 % من اسهم الشركة، وتمثل نسبة مساهمة اتحاد العاملين المساهمين - النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (5.00%).

 

النيل للادوية وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للادوية الكيماويات الصناعات الكيماوية

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