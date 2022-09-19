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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعات متواصلة .. استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 19-9-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاثنين

شهد سعر صرف الدولار الأمريكى تراجعا بقيمة قرش فى بنكى المصرف المتحد ومصر إيران للتنمية ، أمس الأحد ، مقارنة بسعر اغلاق تتداول نهاية الاسبوع الماضي، وذلك بعد ارتفاعات بقيمة 19 قرش على مدار الاسبوعيين الماضيين .

 

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.42جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية 19.42جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى البنك المصري لتنميه الصادرات  19.40جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

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20 جنيها نهاية الشهر.. رئيس موازنة النواب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار

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خلال أسبوع.. الدولار يواصل صعوده والعملات الأجنبية تتراجع | تفاصيل

 سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول)  19.39جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنك قطر الوطني QNB نحو  19.38جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الامريكى

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.37جنيه للشراء و 19.43جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم  الاثنين فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.37جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم  فى البنك المركزي 19.36جنيه للشراء و 19.47جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة ) نحو 19.35جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

 

الدولار الامريكي

 

أعلى سعر شراء الدولار فى البنوك

وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 19.42جنيه للشراء

قرارات البنك المركزي 

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الاخير  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال البنك المركزى إن قرار  تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

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