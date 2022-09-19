مستريح بدرجة أستاذ.. صاحب شركة ينتحل صفة مستشار و يستولى على مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط صاحب شركة مواد غذائية، انتحل صفه مستشار، واستولى على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، من المواطنين.

وذلك بزعم توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات الحكومية، من خلال علاقاته الشخصية ببعض المسؤولين، مُستغلًا لمكانته بينهم كمستشار بإحدى الهيئات القضائية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، مفادها انتحال المدعو (محمود .ف- 40 عامًا- صاحب شركة مواد غذائية- يقيم ناحية قرية إدفا بدائرة المركز)، صفة مستشار، واستيلائه من المواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه.

وعقب تأكيد التحريات صحة المعلومات الواردة في البلاغات، تبين أن المذكور أوهم ضحاياه بمقدرته على توفير فرص عمل لهم في مقابل دفع مبلغ من المال، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه، من 12 مواطنًا، يقيمون بدائرة مركز سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6225 إداري مركز سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.