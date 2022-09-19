عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاح التجارب الطبية في استخدام تقنية كريسبر لتخفيف أعراض تورم الأوعية الوراثي

صدى البلد

كشف تقرير طبي حديث لشركة "انتاليا ثيرابيوتكس" الأمريكية للعلاج الجيني عن نجاح التجربة الطبية الأولى للعلاج بتقنية الهندسة الوراثية للجينات والمعروفة باسم تقنية "كريسبر" في تقليل الأعراض التي يعاني منها مرضى "الوذمة الوعائية الوراثية" والتي تسبب تورمات متكررة في الأطراف والقنوات المعوية والمجاري التنفسية.


وذكر التقرير، الذي نشرته مجلة "سياينس نيوز" أمس الأحد، أن الشركة المتخصصة في العلاجات الجينية استخدمت للمرة الثانية تقنية الهندسة الوراثية والمعروفة باسم "كريسبر" في وقف فاعلية الجين المسبب لمرض التورم الوعائي، الأمر الذي نتج عنه تقليل أعراض المرض بعد القيام باستبدال أجزاء من الحمض النووي للمرضى الذين خضعوا للتجارب.

 


وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "انتاليا ثيرابيوتكس" جون ليونارد أن النتائج الإكلينيكية لهذا العلاج التجريبي "مثيرة للإعجاب" وتعتبر إنجازا هاما في مجال علاج هذا المرض الوراثي، حيث إن اثنين من المرضى الذين خضعوا لهذا العلاج لم يحتاجا إلى تناول الأدوية التي تسيطر على تفاقم أعراض التورم لديهم.

 


يشار إلى أن تقنية كريسبر تم اكتشافها في عام 2012، وقام خلالها الباحثون باكتشاف تقنية لتغيير الحمض النووي لأي كائن حي بسرعة فائقة، وعكف الباحثون منذ ذلك الوقت على إجراء الاختبارات على تغيير الجينات المرتبطة بأمراض معينة من أمراض القلب المختلفة وأمراض الدم وغيرها من أمراض الاختلالات الجينية.

كريسبر انتاليا ثيرابيوتكس الوذمة الوعائية الوراثية سياينس نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟.. أمين الفتوى يجيب

احذروا هذه الأنواع.. زيت قلي مسرطن يباع في الأسواق

ترشيحاتنا

لا يصدقها عقل.. أطباء يذهلون من أجسام في معدة سيدة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 19-9-2022

بايدن يعلن انتهاء جائحة كورونا

مش مسامح .. هاني شاكر: مطرب مهرجانات دعى عليا أمام الكعبة

عمر كمال تغزل بها.. أجرأ إطلالات طليقة الفيشاوى بعد أنباء ارتباطها|شاهد

بايدن متحديا الصين: سنحمي تايوان حال تعرضها لغزو عسكري من بكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

أحلى بنت في الدنيا..عمر كمال يثير الجدل حول ارتباطه بـ طليقة الفيشاوي

هاني الناظر يقدم نصائح لحماية الطفل من العدوي مع عودة المدارس

فيديو

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ