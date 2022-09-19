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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هل اعتزل الغناء.. محمد فؤاد يحضر جلسات دينية وقراءة القرآن .. فيديو

محمد فؤاد
محمد فؤاد

فوجىء جمهور الفنان محمد فؤاد بتداول فيديو له على كثير من صفحات السوشيال ميديا والتيك توك أثناء حضوره جلسة دينية يتضمنها بعض المواهب الشابة من الشيوخ ذات الصوت الحسن في تلاوة القرآن الكريم، وظهر فؤش وهو يستمتع بسماع أحد هؤلاء الشيوخ، مما جعل البعض يتسائل هل محمد فؤاد اعتزل الغناء؟.
 

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فؤش يتسمتع بسماع القرآن 

وتم تداول الفيديو بسرعة البرق على صفحات السوشيال ميديا وربط البعض غياب محمد فؤاد عن الساحة الغنائية بتواجده فى تلك الجلسات التى ربما لا تكون الأولى له، وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى صفحات للتكهنات حول حقيقة اعتزال فؤاد وتركه للغناء.
 


هل اعتزل فؤاد الغناء 

وبالرغم من تكهنات البعض حول اعتزال فؤاد  إلا أن هناك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن هذه الجلسات لأصدقاء محمد فؤاد من البدو ويحرص على حضورها  كنوع من أنواع المجاملة وأنه لم يعتزل الغناء بل أنه بصدد طرح العديد من الأعمال الغنائية وإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة

أخر حفلات محمد فؤاد 

يذكر أن آخر حفل أحياه محمد فؤاد كان يوم ٥ من شهر أغسطس الماضي داخل إحدى أماكن السهر بالساحل الشمالي وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بالإضافة إلى عمر كمال الذي صعد على المسرح للاحتفال بفؤاد الذي يعتبره نجمه المفضل وقاموا بالغناء سويا أغنية “الحب الحقيقي” 

تغريم محمد فؤاد 20 ألف جنيه 

وقدم محمد فؤاد فى الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة التى تفاعل معها الجمهور ومنها مواعداني والحب الحقيقي وفاكرك ياناسيني والحب الحقيقي  ولو و كمانانا، وعلى الرغم أن حفلات محمد فؤاد قليلة جدا إلا أن نقابة الهن الموسيقية قررت معاقبته وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف جنية بسبب استخدامه فلاشة وإقامة الحفل بدون فرقة موسيقية، وأعلن فؤاد أنه سدد المبلغ لنقابة المهن الموسيقية على أن يقوم فيما بعد باصطحاب فرقة موسيقية مكونة من ٧ موسيقيين وعازفين.

أسعار تذاكر أخر حفلات فؤاد

وحددت الشركة المنظمة لأخر حفل لمحمد فؤاد أسعارها لثلاثة فئات الفئة الأولى 800 جنيه للتذكرة العادية، و1200 جنيه للتذكرة المميزة، والترابيزة الجماعية لعشرة أشخاص تكلفتها 15 ألف جنيه.

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