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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشيخ بتكريم صدى البلد: مطربين الزمن ده موديين الأغنية الشعبية في داهية

صورة من ندوة طارق
صورة من ندوة طارق الشيخ

حل المطرب الشعبي طارق الشيخ ضيفًا على صدى البلد للاحتفال بألبومه الجديد الذي يحمل أسم ودوني البحر، بعد تحقيقه نسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 

طارق الشيخ يتحدث عن أزمة الأغنية الشعبية


وتحدث طارق الشيخ خلال الندوة عن العديد من الأمور التى يتطرق إليها لأول مرة ومنها رأيه فى أزمة الأغنية الشعبية الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الأزمة فى الفترة الحالية بسبب المطربين نفسهم قائلا: أزمة الأغنية الشعبية اللى بنعيشها حاليًا بسبب بعض المطربين واختيارهم لكلمات رديئة ودت الأغنية الشعبية فى داهية.
 


وأضاف الشيخ : المطرب فى الوقت الحالي يبحث عن التريند وهو مايجعله يختار كلمات رديئة حتى تكون سببا فى تصدره محركات البحث وعمل مشاهدات لكن هذا لا يدوم وسوف تنتهى هذه الموجة ويعود الذوق العام لسابق عصره.

 

طارق الشيخ يحكى قصة نجاح حاليًا فى الأسواق 



وناشد طارق الشيخ المطربين بعدم استعجال النجاح، والبحث عن التريند مؤكدا أن هناك أغاني لا تنجح فور صدورها على اليوتيوب، ولكن بعد سنوات تصبح من أنجح الأغانيات وهو ما حدث معه فى ألبوم حاليًا فى الأسواق، حيث أن الألبوم كان يتضمن أغنية بعنوان ندم عمرك يتوقع نجاحها أكثر من أغنية حاليًا بالأسواق لكن حدث العكس ونجحت حاليًأ بالأسواق نجاحا كبيرا ولم تنجح ندم عمرك إلا بعد صدور الألبوم بسنوات طويلة وأصبحت تلك الأغنية علامة فى مشوارى الفني.
 


طارق يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

 وكشف طارق الشيخ خلال الندوة كواليس تسجيل أغاني ألبومه الجديد والذي طرح منه حتى الآن أربع أغنيات هم ودوني البحر والشيطان وعالم غريب وغريبة، كما تحدث لأول مرة عن رأيه فى ترشيح مصطفى كامل نقيبًا للمهن الموسيقية بدلًا من الفنان هاني شاكر.

 كما كشف المنتج مصطفى السويفي عن تفاصيل التعاون بينه وبين طارق الشيخ وتكلفة الألبوم، بالإضافة إلى حديثه عن موضة أغاني المهرجانات وأحدث دويتو يستعد لتقديمه لطارق الشيخ مع أحد مطربي المهرجانات.

 

 طارق الشيخ يطرح أحدث أغنياته

 

 طرح الفنان طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "غريبة" على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودوني البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات. 

فى أغنية "غريبة" يطرح طارق الشيخ  قضية اجتماعية هامة، وأصبح واقع جديد نعيشه الأن ونتأثر به، وهو "العزلة والتباعد الاجتماعى" واتساع الهوة مع إيقاع الحياة السريع، واختفاء التجمعات العائلية والاجتماعية، والغربة والتغيير والانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة.

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