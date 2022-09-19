صحف السعودية.. بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية اليوم.. إعصار نانمادول يعطل حركة الطيران والسكك الحديدية في اليابان.. وبايدن يعلن نهاية جائحة كورونا

بريطانيا تستعد لتوديع الملكة إليزابيث الثانية في جنازة تاريخية

بعد عام على غلقها.. الأمم المتحدة تدعو "طالبان" لإعادة فتح مدارس الفتيات

بايدن: الجائحة انتهت رغم استمرار وفاة أمريكيين

سلطت الصحف السعودية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

محليًا، كشف محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي حاجات وخصوصية كل دولة.

كما شدد على أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يكون أيضا نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، لافتًا إلى أنه لا يرجح استبدال العملات الرقمية للبنوك المركزية بالنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات.

وفي الشأن العربي، سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على ما تفعله مليشيات الحوثي في ظرف أيام معدودة، حيث أغلقت عدداً من النوادي والمقاهي وصالونات التجميل ومراكز العناية الصحية ونوادي السباحة في العاصمة صنعاء، ومنعت بيع الشيشة الإلكترونية، وأتلفت مئات من الحقائب المدرسية، بزعم وجود رسوم عليها تخالف القيم الدينية وثقافة المجتمع، في ممارسات يصفها السكان بـ«الطالبانية»، من طرف ميليشيات تصف مخالفيها بـ"الإرهابيين والدواعش".

وفرضت الجماعة في المدارس والجامعات قيوداً على الطلاب تتعلق بالملابس، وتعدّت ذلك إلى منع الأحاديث بين الذكور والإناث، وفرضت هذه القيود حتى على المعلمين، وتدخلت في خصوصيات الجميع، وحذرت بشدة من نشر أو عرض أي شعارات سياسية.

الشأن العالمي

عالميًا، ذكرت صحيفة "سبق"، أن العشرات من قادة الدول توافدوا إلى بريطانيا التي تنظّم شرطتها أكبر عملياتها الأمنية لمواكبة ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة الراحلة.

وبدأت الحشود تتجمّع في محيط كنيسة وستمنستر، حيث ستقام الجنازة الرسمية التي من المتوقع أن تشل لندن، وأن يتابعها المليارات حول العالم.

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الأحد، النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية في لندن، فيما يستمر للساعات الأربع والعشرين الأخيرة تقاطر المشيعين لوداعها.

ومن الصحيفة ذاتها، دعت الأمم المتحدة أمس الأحد، سلطات طالبان مجددًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "يصادف الأحد ذكرى عام على استبعاد الفتيات من المدارس الثانوية في أفغانستان. عام من معرفة ضائعة، وفرص لن يجدنها أبدًا. للفتيات مكانهن في المدرسة، وعلى طالبان السماح لهن بالعودة".

ومن صحيفة "الرياض"، اجتاح إعصار نانمادول غرب اليابان متسببا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل عمل القطارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 300 ألف منزل.

أما صحيفة "الشرق الأوسط" فنقلت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول فيروس كورونا، إذ قال أمس الأحد إن "الجائحة انتهت" على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تكافح إصابات فيروس كورونا التي تودي بحياة مئات الأمريكيين يوميًا.

وأضاف بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي. إس) على هامش معرض ديترويت للسيارات "الجائحة انتهت".

ولفت "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19. ما زلنا نقوم بعمل كبير بشأنه. ولكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم فلا أحد يضع كمامة. يبدو أن الجميع في حالة طيبة. لذا أعتقد أن الوضع بدأ يتغير".