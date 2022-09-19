محافظ أسيوط : رصف شارع خورشيد المتفرع من ثابت

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رصف شارع خورشيد المتفرع من شارع ثابت بحي غرب استكمالاً لأعمال خطة الرصف ورفع كفاءة الشوارع بحي غرب أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى العمل على إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع بما يليق بمحافظة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ مشروعات رصف الطرق وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لما لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين لتيسير حركة المرور وتسهيل النقل والانتقال لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال مشيراً إلى متابعته الدورية لأعمال الرصف للإنتهاء منها وفقاً المواعيد الزمنية المقررة لها وطبقاً للمعايير الفنية والمواصفات المحددة.



وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه تم رفع كافة المعوقات والمخلفات وإجراء التسوية اللازمة ثم تنفيذ أعمال الرصف بالمعدات اللازمة مشيراً إلى التواجد الميداني والإشراف المباشر والمتابعة المستمرة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة وفقاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال على أكمل وجه مؤكداً على استكمال عمليات الرصف بالشوارع الرئيسية أو الجانبية بالحي.

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