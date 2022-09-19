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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زفاف وسط الدماء.. ماذا حدث في الحلقة الخامسة من House of the Dragon؟

رينيرا والملك
رينيرا والملك

لا تمنح الأقدار عائلات ويستروس الملكية زفافا هنيئا أبدا، وهو ما حدث في الحلقة الخامسة من مسلسل House of the Dragon التي شهدت حفل زفاف ملكي وسط الدماء بين الملكة المستقبلية رينيرا تارجيريان والسير لينور فاليريان. 

 

بدأت الحلقة الخامسة من House of the Dragon برحلة بحرية للملك فيسيريس مع ابنته وريثة العرش رينيرا لطلب يد قريبهما السير لينور للزواج منها، بعد الشائعات التي لحقتها وعمها في الحلقة الرابعة وظهورهما سويا في إحدى المواخير.

وافقت عائلة فاليريان على زيجة ابنهما من الملكة المستقبلية بشرط أن يحمل أطفالهما اسم فاليريان، فاشترط الملك أيضا أن يكون ولي العهد منهم حاملا للقب تارجيريان حتى يبقى الحكم داخل عائلة التنانين الشهيرة.

في هذه الرحلة ساءت حالة الملكة الصحية، وعندما عاد إلى دراجون ستون كان في تدهور شديد، في الوقت الذي عقدت فيه ابنته اتفاقا مع زوجها المستقبلي أن يستمر كلا منهما في علاقاته الخاصة تحت غطاء الزواج المدبر لعلمها جيدا أن ميوله للرجال.

حاول سير كريستون كول حارس رينيرا إقناعها بالتخلي عن واجباتها الملكية، والهرب معه للزواج بعدما نشأت بينهما علاقة حب وحميمية في الحلقة الماضية، لكنها تمسكت بإرثها وحاولت إقناعه باستمرار علاقتهما على هذا الوضع مستقبلا لكنه رفض. 

حاولت الملكة زوجة فيسيريس وصديقة رينيرا القديمة معرفة حقيقة إقامتها علاقة مع عمها، وأثناء استجواب كريستون كول اعترف لها بأنه هو من أخذ عفتها وطلب منها الحكم عليه بالإعدام لكنها أطلقت سراحه. 

 

وفي الزفاف المشئوم، كان الملك ينوي إقامة احتفالات 7 ليال من أجل ملكته المستقبلية، لكن ظهور صديقه ديمون الذي قتل زوجته في بداية الحلقة لكي يتمكن من الزواج من رينيرا، واندلاع عدد من الأحقاد أفسد الخطة المبهجة.

 

كان السير لينور في حضرة الملك برفقة صديقه وحبيبه الذي يعلم أهله بوجوده، وحينما أدرك حب كريستون كول لولية العهد حاول إقناعه بأنهما متشابهان، ودون أي سبب واضح اعتدى عليه حارس الملكة المستقبلية ولم يتركه سوى ميتا. 

 

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رينيرا وديمون!.. أحداث صادمة في الحلقة الرابعة من House of the Dragon

 

وسط حالة من الهرج والمرج خسر الملك المستقبلي حبيبه، وخسرت رينيرا محاولتها لاستفزاز عمها لكي يصر على الزواج منها بعدما تأكدت من حبها له، وتم إلغاء مراسم الزواج الملكية لتصبح مجرد لحظات صغيرة في وجود الأسرة بعدما ساءت حالة الملك.

 

عقد قران رينيرا ولينور في نفس المكان إزاقة الدماء وفي نهاية الحدث وقع الملك ومن المتوقع أن يكون قد رحل إلى الأبد لتبدأ رحلة ملكته وولية عرشه المستقبلية بفريق عمل مختلف من الممثلين في الحلقة السادسة من House of the Dragon مع المزيد من الصراعات. 

House of the Dragon مسلسل House of the Dragon عائلات ويستروس عائلة تارجيريان رينيرا تارجيريان

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