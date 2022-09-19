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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري ؟.. اعرف الحقيقة كاملة

بيراميدز
بيراميدز

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا بشأن إمكانية استبعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من المشاركة بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، بسبب خطأ تسجيل إيريك تراوري في القائمة الإفريقية رغم إنه في قائمة الانتظار بالقائمة المحلية للفريق والتي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة .

وبدأ البعض يشير إلى أن بيراميدز أصبحت قائمته الإفريقية تضم 6 لاعبين أجانب وهو أمر مخالف للوائح اتحاد الكرة الذي يتيح تسجيل 5 لاعبين أجانب فقط لا غير، وهو ما يهدد باستبعاد الفريق من المشاركة بالكونفيدرالية الإفريقية .

هل هناك أزمة ؟! 

ووفقا للوائح الخاصة بالكونفيدرالية فإن تسجيل بيراميدز لإيريك تراوري بالقائمة الإفريقية رغم تواجده على قائمة الانتظار بـ" المحلية " لا يوجد به أي خطأ إداري خاصة وأن النادي السماوي يستطيع في أي وقت ضم تراوري إلى القائمة المحلية وعدم تواجده في الانتظار ،وهو ما يتيح مشاركته بشكل طبيعي مع الفريق في المباريات ولكن في حال استمرار تواجده مع بيراميدز بقائمة الانتظار فإنه لم يتمكن من المشاركة على المستوى القاري لعدم تسجيله ضمن القائمة المحلية .

إيريك على رادار الرحيل 

وشهدت الأيام الماضية أنباء قوية تشير إلى اقتراب إيريك تراوري من الرحيل عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تلقي اللاعب عدد من العروض وعلى رأسها المصري البورسعيدي والذي أبدى إيهاب جلال مديره الفني رغبته القوية في ضم تراوري .

واقترب اللاعب بالفعل من مغادرة بيراميدز خاصة إنه لا يتم الاعتماد عليه بشكل مستمر من قبل اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق .

قائمة بيراميدز الأفريقية 

وانتهى نادي بيراميدز من إجراءات قيد 33 لاعبا في القائمة الأفريقية للموسم الجديد، والتي تخوض مواجهات النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وينتظر فيها المتأهل من مواجهتي هلال الساحل السوداني، وجيتا جولد التنزاني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: يوسف شعبان - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود عبد العاطي دونجا - أحمد فوزي - عبد الله السعيد - محمود صابر - محمد صادق - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود سيد أوكا - عبد الله مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

 

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