محافظ الشرقية يفتتح مقر الحملة الميكانيكية بمركز فاقوس بتكلفة 5 ملايين جنيه

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مقر الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة مركز فاقوس والمُقامة على مساحة 2250 متر بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه وتضم مبني خدمي على مساحه 600 متر مكون من مكاتب وورش إصلاح ومغسلة للسيارات ودورات مياه ومحاط بسور بطول 71 متر وباقي المساحة مخصصة لاستيعاب 54 معدة نظافة.

أكد المحافظ أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مراكز ومدن المحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

أوضح محافظ الشرقية أنه من المقرر خلال شهر سبتمبر الجاري افتتاح 42 مشروع في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري) بتكلفة مليار و795 مليون جنيه لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

كما حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع العاملين بالحملة الميكانيكية تقديراً لدورهم في أعمال رفع كفاءة الحملة وتطويرها وإظهار الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة بما يخدم الصالح العام وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

وعلى هامش افتتاح الحملة الميكانيكية بفاقوس كرم محافظ الشرقية أحد المواطنين بإهدائه درعا تذكارياً مقدم من رئاسة المركز ، وذلك لاستضافته معدات الحملة الميكانيكية على أرضه الخاصة طوال فترة أعمال الإنشاء ، حيث أعرب المواطن عن شكره وتقديره لمحافظ الشرقية للجهد المبذول في الارتقاء بكافه الخدمات المؤداه للمواطنين بمركز فاقوس