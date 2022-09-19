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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

خطوات تقديم تظلمات
خطوات تقديم تظلمات بطاقات التموين

يبحث الكثير من المواطنين عن زيادة التموين الأخيرة وكيفية التقديم على تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي، واللذين لم يضاف لهم الزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي على بطاقات التموين ضمن حزمة قرارات حماية اجتماعية للتخفيف من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. 

خطوات تقديم تظلمات بطاقات التموين 

ويرغب الكثير من أصحاب البطاقات المستحقين في تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي الـ 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه، والتي تمت إضافتها لملايين البطاقات مع صرف سلع سبتمبر على حسب عدد الأسر على بطاقة، فالأسرة الواحدة تحصل على 100 جنيه إضافية والأسرتان تحصلان على 200 جنيه، والثلاثة أسر على البطاقة الواحدة تحصل على 300 جنيه. 

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وهناك بطاقات مستحقة لم تحصل على زيادة التموين -خاصة وأن هناك بطاقات تستحق 300 جنيه لم تحصل عليها، نظرًا لأنها تشكل 3 أسر، ولذلك فإن الكثير يبحث عن معرفة الأوراق المطلوبة والفئات التي يحق لها تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي. 

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وللمزيد حول بطاقة التموين و طريقة تقديم تظلمات المستبعدين من التموين و خطوات تقديم تظلمات بطاقات التموين شاهد الفيديوجراف التالي: 

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