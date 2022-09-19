ماذا يقدم مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 بالقاهرة؟

يواصل مؤتمر العمل العربي، أعمال دورته الـ 48 في القاهرة اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، والتي تستمر حتى 25 سبتمبر الحالي، وقال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، في مستهل كلمته أمام الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نتشرف أن يبعث ببرقية دعم وتأييد للقيادة السياسية في كل ما يقوم به من إجراءات ،مؤكدين أن عمال مصر سيظلون جنودا مخلصين لوطنهم في كل وقت”.

اجتماع العمال العرب في مصر

وأضاف "جبران"، أن اجتماع العمال العرب اليوم في مصر، بدعوة من منظمة العمل العربية، والتي لا تألو جهدا في تقديم كافة سبل الدعم، والتسهيلات لمجتمع العمل والعمال المصري، والذي يقود نهضة تنموية شاملة، وغير مسبوقة وكان لها أثر واضح في زيادة فرص التشغيل، ونمو الاقتصاد المصري وصموده أمام ما يحدث من أزمات عالمية، وعلى رأسها جائحة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، فضلا عن أزمة التغير المناخي والذي سيعقد لها حدث عالمي كبير في مصر بشرم الشيخ بحضور ما يقرب من 30 ألف مشترك من 166 دولة.

وكان رئيس الاتحاد أعرب في بداية كلمته عن خالص تمنياته للمشاركين التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تسهم، في تحقيق الأهداف المرجوة منه لصالح العمل والعمال في الوطن العربي.

الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي

وقال إن الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي تناقش قضية الاقتصاد الرقمي والتشغيل، وهي أحد أهم قضايا العمل والعمال، في الوقت الحاضر حيث يعتمد الاقتصاد الرقمي على التكنولوجيا الحديثة التي يمكنها مضاعفة القدرة البشرية للإنتاج مما يساهم بشكل فعال في دفع عملية النمو والتنمية، حيث يتبوأ الاقتصاد الرقمي الصدارة عند مناقشة السياسة العامة للعديد من الدول، في حين تعد الخطط الرقمية الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وذلك لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الاتحاد، تضامن عمال وشعب مصر مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

استراتيجية التحول الرقمي

وأشار جبران إلي أن مصر تسعى منذ فترة في تسريع استراتيجية التحول الرقمي في مؤسسات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من خلال تبني تقنيات وابتكارات متطورة لرقمنة الأعمال وإدارتها بجودة كبيرة وكفاءة عالية حيث باتت مصر اليوم نموذجا للدولة الرقمية المتطورة بما يحقق أهداف ورؤية مصر 2030 وبناء استراتيجية شاملة، وإلى بناء مجتمع رقمي ودعم الاقتصاد الرقمي الذى يركز على الإبداع والمهارات.

وأكد رئيس الاتحاد أن قضية الاقتصاد الرقمي تعتبر على رأس الاستراتيجيات الوطنية والاهتمامات العالمية خلال السنوات القادمة نظرا لما تمثله هذه القضية من أهمية كبيرة لدولنا العربية التي تسعى لأن تنال مكانتها بين الدول المتقدمة.

وطالب رئيس الاتحاد بتعزيز وتطوير استخدام الرقمنة والربط الإلكتروني بين الدول العربية جميعها وربط أسواق العمل العربية ببعضها، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعامل العربي أسوة بما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي التي تمنح تسهيلات كبيرة وحرية في التنقل لعمال 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوروبي.