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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا غاضب.. أحمد حسن: اتجاه داخل اتحاد الكرة لمعاقبة محمد عواد

صدى البلد

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وجود اتجاه داخل الجبلاية لمعاقبة محمد عواد حارس مرمى الزمالك عقب تصريحاته بشأن عدم انضمامه لمعسكر المنتخب الأول.

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "مصدر داخل اتحاد الكرة: روي فيتوريا غاضب من تصرف محمد عواد واتجاه لمعاقبته في الفترة المقبلة بسبب ما بدر منه".
 

وأوضح محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن استبعاده من قائمة منتخب مصر، باتفاق بين جيسفالدو فيريرا مدرب الأبيض وروي فيتوريا مدرب الفراعنة.

 

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتفاجئت بعد اعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى أن هناك اتفاق بين المنتخب و مستر فيريرا وهذا عارى تماما من الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا انه لم يتواصل معه أحد تماما و هذا الأمر أحزنني كثيرا لأنني كنت أتمنى أن امثل منتخب مصر !".
 

في سياق آخر، وصلت إلى القاهرة، صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من الكاميرون عقب خوض مباراة إيليكت التشادي مساء الأمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وحقق الزمالك الفوز على نظيره إيليكت التشادي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقترب من حسم التأهل لدور الـ32 للبطولة.

 

ومن المقرر، أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي  يوم 25 سبتمبر الجاري.

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