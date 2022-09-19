برلماني: تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن قمة المناخ هجمة خبيثة على مصر

انتقد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، التقرير الأخير الذي اصدرته المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن راتيس ووتش" عن قمة المناخ في مصر، والذي اتهم مصر بفرض عقوبات على العاملين في مجال البيئة، قائلا إنه يأتي في إطار هجمة شرسة خبيثة على المنجزات المصرية.

ووصف محسن في تصريح له اليوم، تقرير هيومن رايتس ووتش بأنه تقرير مضلل، ويفتقر إلى أي معلومة صحيحة وغرضه الأول والأخير "التشويه"، ومحاولة النيل من الوطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش تضمن كمّا كبيرا من المغالطات والاكاذيب والمعلومات غير الدقيقة ومصادر مجهولة، علاوة على أنه يأتي في وقت يشيد فيه العالم أجمع بقمة المناخ القادمة في مصر، ويتطلع إلى قرارتها بخصوص تفعيل خطط التصدي للتغير المناخي.

وحذر محسن، من الهجمة الشرسة التي تواجهها مصر، وتستهدف القيادة السياسية من المغرضين، الذين لا يريدون أي خير لمصر، مطالبا بالاصطفاف الوطني الكامل وراء القيادة السياسية.

واختتم النائب احمد محسن، بالتأكيد على أن مؤتمر المناخ القادم وبعيدًا عن حملات الأكاذيب والضلالات، فرصة عالمية لصياغة رؤية جديدة تجاه التغير المناخي وتداعياته.