عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخميس| المركزي ينظر أمر سعر الفائدة .. وهذا قرار السياسات النقدية المتوقع

البنك المركزي
البنك المركزي

يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال الـ4 أيام المقبلة، حيث تبحث لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله،  القائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها السادس المحدد له خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” ذكرت أن هناك توجها لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ2% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي تحسنت بصورة طفيفة.

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

قانون البنك المركزي يحظر منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله


وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، نظرا لتفاقم معدلات التضخم  خلال الفترات السابقة وارتفعت علي أساس سنوي بعد أن سجلت معدلات سالبة في أغسطس من العام الماضي بنسبة 3%.

وأظهر البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم السنوي بمقدار 1.1% ليسجل 16.7% بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كان 15.6% في يوليو السابق له..

بالإضافة إلي تراجع الإحتياطي النقدي بمقدار 4 مليون دولار عن الشهر الماضي ليسجل بنهاية أغسطس 2022 نحو 33.141 مليار دولار.

واعلن البنك المركزي عن استهداف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم عقد 5 اجتماعات كان آخرها في 18 أغسطس الماضي .

و تم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغييرللمرة الثانية علي التوالي  ليصل  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وأبقي البنك المركزي أيضا على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 11.75٪.  

وحسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ3 الباقية، حيث سيكون سادس تلك الاجتماعات  يوم 22 سبتمبر  الجاري وسابعها .3 نوفمبر القادم، والثامن والأخير في 22 ديسمبر نهاية العام.

و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي  اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى

ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.

البنك المركزي المصري السياسات النقدية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يحذر من تداول العملات الرقمية .. خبير يكشف الأسباب| فيديو

ترشيحاتنا

أميرة تايلاند تزور معبد أبوسمبل فى جولة سياحية جنوب مصر

إبراهيم صلاح يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

حقن منع الحمل للرجال قريبا فى الأسواق | تفاصيل

كرسي الملوك صاحب الـ500 عام.. تاريخ أهم مقعد في جنازة الملكة إليزابيث

خطأ واحد يحرمك من الدعم.. الكهرباء تحذر

سخر من ملك الترسو..ناهد السباعى لـ محمد رمضان: مكروه ..وأحمد فلوكس: عريان ما دريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها مع محمد صلاح.. شاهد| 10 إطلالات لافتة لملكة جمال مصر

مدير أعمال جميل راتب يوضح حقيقة تبرعه بـ18 مليون لمستشفى خيري.. وهذا سبب عدم تنفيذ وصيته وسر رفضه للإنجاب (حوار)

صاحبة أغنية "مسيطرة".. المطربة لميس تظهر بإطلالة جديدة| شاهد

روبي بإطلالة مثيرة للجدل من جديد | شاهد

فيديو

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ