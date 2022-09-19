نهاد أبو القمصان: منظومة توزيع التركة تؤدي لأعمال بلطجة وسرقة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك أحداث بلطجة وخروج على القانون من بعض الأقارب خلال توزيع الميراث، مشددة على أهمية وجود هيئة مسئولة عن التركة وجرد التركة وهذا كلام منطقي للحفاظ على حقوق التركة.

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن المنظومة القانونية مهترئة فيما يتعلق المواريث وتوزيع التركات ومما يؤدي إلا حدوث أعمال بلطجة وسرقات وفرض السطوة من قبل الأقرباء الذين يضعون أيدهم على أموال المتوفي.

وتابعت نهاد أبو القمصان: "أولاد الناس في أغلب العائلات يتنازلون عن نصيبهم الصغير للأطفال القصر أبناء المتوفى، ولكن وسط هذه الأجواء تحدث عمليات فرض سطوة وإهدار حقوق الأبناء والقصر من الأقارب، وأصحاب النصيب الصغير يسيطرون على أصحاب الميراث الكبير".