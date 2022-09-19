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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي: سيراميكا كليوباترا لم يتفاوض مع الهاني سليمان

صدى البلد

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة مفاوضات الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة.


قال أحمد ناجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتمنى أن يكون هناك توفيقا في الموسم الجديد، مع الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق".

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وعن تدعيمات فريق سيراميكا على مستوى مركز حراسة المرمى قال أحمد ناجي: "لا نفاوض الهاني سليمان ولن نضم حراس مرمى جُدد لفريقنا استعدادا للموسم الجديد" .


وختم حديثه قائلا: "الموسم الماضي شهد تألق العديد من حراس المرمى وكان هناك 10 حراس أو أكثر، والعديد من الحراس لفتوا نظري على مدار الموسم الماضي" .


وعن انتقال محمود جاد للمصري، قال: "حارس موهوب وحارس كبير وتجربته في المصري ستكون مميزة".
 

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