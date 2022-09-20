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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنلعب.. زهرة رامي عن رحلة سعيدة: برنامج للأطفال والأسرة.. فيديو

زهرة رامي
زهرة رامي

كشفت زهرة رامي مقدمة برنامج " رحلة سعيدة"، تفاصيل البرنامج الذي يخاطب الأطفال.

 

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برامج أطفال.. إسعاد يونس تشيد بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقالت زهرة رامي في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   طول عمري بحب أحكي حدوتة للأطفال الصبح وهما رايحين المدرسة  وعملتها في فقرة في الإذاعة وحققت نجاح كبير ".

 

 وأضافت زهرة رامي:"  ارتبطت ببرامج الأطفال في مشواري الإعلامي، وأحب اتواصل مع الأطفال بشكل كبير ".

 

 وتابعت زهرة رامي:" الجيل الحالي من الأطفال يحتاجون  إلى اهتمام منا ، وذلك عن طريق زيادة نوعية برامج الأطفال الموجهة لهم ".

 

 واكملت زهرة رامي:"   برنامج رحلة سعيدة للطفل والأسرة وبه فقرات موجهة للطفل فقط مثل يحيي وكنوز وماما سماح "، مضيفا:"  اتحدث مع الأطفال في البرنامج كأننا رايحين رحلة نلعب  ومن قواعد الرحلة في البرنامج لا نستخدم الموبايل ".

زهرة رامي رحلة سعيدة اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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