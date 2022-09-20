بنلعب.. زهرة رامي عن رحلة سعيدة: برنامج للأطفال والأسرة.. فيديو

كشفت زهرة رامي مقدمة برنامج " رحلة سعيدة"، تفاصيل البرنامج الذي يخاطب الأطفال.

وقالت زهرة رامي في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" طول عمري بحب أحكي حدوتة للأطفال الصبح وهما رايحين المدرسة وعملتها في فقرة في الإذاعة وحققت نجاح كبير ".

وأضافت زهرة رامي:" ارتبطت ببرامج الأطفال في مشواري الإعلامي، وأحب اتواصل مع الأطفال بشكل كبير ".

وتابعت زهرة رامي:" الجيل الحالي من الأطفال يحتاجون إلى اهتمام منا ، وذلك عن طريق زيادة نوعية برامج الأطفال الموجهة لهم ".

واكملت زهرة رامي:" برنامج رحلة سعيدة للطفل والأسرة وبه فقرات موجهة للطفل فقط مثل يحيي وكنوز وماما سماح "، مضيفا:" اتحدث مع الأطفال في البرنامج كأننا رايحين رحلة نلعب ومن قواعد الرحلة في البرنامج لا نستخدم الموبايل ".