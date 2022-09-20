الجزائر تقترب من «صفر إصابات» بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر، أدنى حصيلة يومية، منذ أشهر، لأرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي، بواقع 3 إصابات جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و606 حالات، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و253 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.