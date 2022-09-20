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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. 20 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

الابراج
الابراج

قالت خبيرة ماغي فرح إنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا تنطلق واثقا مع أفكار واضحة ومشاريع مدروسة فتكون على موعد مع النجاح والتقدم دون أدنى شك الكواكب، تضحك لك ومعها الحياة فيقدّمان لك افضل فرص التجديد والتغيير ويشجّعانك على أحداث تطوير في حياتك.

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مواليد اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر من برج العذراء 

مولود اليوم من برج العذراء يتميز بذاكرته القوية، وتعدّ الذكريات عندهم نافذة للترويح عن النفس، ولا يخذل مولود العذراء الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله، وصبور أيضاً، ويحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر، هذا عدا عن حس المسؤولية الموجود داخلهم، ومحط ثقة الآخرين.

في علم الأرقام

من جانبها قالت خبير الأبراج عبير فؤاد من  خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذا كنت مولودا في يوم 20 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة، ولديك حسا تجاريا واستعدادا للمغامرة.. أنت أيضا عاطفي وحساس، لكنك متقلب المزاج، وتميل للغموض والكتمان.


نصيحة

عام 2022 يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.

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