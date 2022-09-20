بعد إعلان الطلاق .. زوجة احمد مكي تشعل السوشيال ميديا

نشر مستخدمو الفيسبوك خبر انفصال الفنان أحمد مكي عن زوجته وأم ابنه أدهم ؛ وذلك في هدوء تام .

وحدث الطلاق رسميا بهدوء بين أحمد مكي وزوجته التي حرص على إخفائها عن الإعلام طوال هذه الفترة.

وقد اخفي الفنان احمد مكي زوجته عن الجمهور بالرغم من أن يعرفها الكثير من الفنانات حيث أنها صاحبة مراكز تجميل كبيرة في مصر

وبدأ مستخدمو الفيسبوك في نشر صورة مع مذيعات اف ام كانت استضافته الفترة الاخيرة علي انها زوجته ولكن الحقيقة أنها ليست زوجته حيث لايوجد اي صورة عن عائلته

وكانت المذيعة التي ظهر معها في الصور علي محرك البحث جوجل هي مذيعة راديو اف ام جيهان عبد الله واليكم الصور المتداولة