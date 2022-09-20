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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وفرنسا: لا يوجد عرض أفضل لإيران لإحياء الاتفاق النووي

ايران
ايران

قالت فرنسا يوم الاثنين إنه لن يكون هناك عرض أفضل لـ إيران لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية وإن الأمر متروك لطهران لتقرر الآن مع منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات قائلا إنه لا يرى فرصة تذكر لإحراز تقدم هذا الأسبوع.

تعثرت شهور من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بسبب عدة قضايا ، بما في ذلك إصرار طهران على إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاقية ، وضمانة أمريكية بأن واشنطن. لن تنسحب من أي اتفاق نووي مرة أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 'لن يكون هناك عرض أفضل على الطاولة والأمر متروك لإيران لاتخاذ القرارات الصحيحة' ، مضيفة أنه لا توجد مبادرات جارية لبحث الوضع.

وردد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، تصريحاتها ، منسق المفاوضات ، الذي قال للصحفيين في نيويورك إنه لا يرى أي احتمال لأي تقدم خلال اجتماع قادة العالم هذا الأسبوع.

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وقال 'هناك اقتراح من منسق (الاتحاد الأوروبي) مطروح على الطاولة وسيبقى مطروحا. لا أرى حلا أفضل ولن يصبح كادوك (لاغ وباطل)'.

قال دبلوماسيون غربيون إنه لا توجد مفاوضات نشطة في الوقت الحالي ومن غير المرجح أن تحدث انفراجة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر. واتهموا إيران بالتراجع في المحادثات وهو ما تنفيه طهران.

وقال محمد إسلامي رئيس البرنامج النووي الإيراني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين 'هناك مؤشرات على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم إغلاق ملف المواقع الثلاثة ، ونأمل أن يكونوا صادقين وألا يضيعوا المزيد من الوقت من أجل الضغط على إيران ".

وكان المسؤولون الأوروبيون مصرين على أن إيران يجب أن تقدم إجابات موثوقة لأسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، خوفًا من أنه إذا تم إخفاء القضية تحت السجادة ، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف معاهدة انتشار الأسلحة النووية ، وهي إطار العمل لوقف انتشار القدرة على صنع الأسلحة النووية.

وقالت كولونا إن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين يشتركون في موقف واحد بشأن مسألة حل التحقيق.

وأثارت تعليقات بوريل رد فعل مبعوث روسيا على المحادثات ميخائيل أوليانوف ، الذي قال على تويتر إن توجيه أصابع الاتهام يظهر أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود.

وقال 'محاولات إلقاء اللوم على # إيران ليست عادلة. المحادثات تعتمد بشكل كبير على الجدول السياسي المحلي لمشارك آخر' ، في إشارة إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، الذي يخاطب زعماء العالم في الأمم المتحدة يوم الأربعاء ، إن إيران ستكون جادة بشأن إحياء الاتفاق النووي إذا كانت هناك ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب منه مرة أخرى كما فعلت في عهد الرئيس دونالد ترامب.

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قدمت ضمانات معينة لمدة 2.5 عام ، لكنها غير قادرة على تجاوز ذلك.

وقال مصدر مقرب من الفريق النووي الإيراني إن طهران فقدت الاهتمام بإحياء اتفاق يمكن أن يستمر لعامين فقط.

وقال المصدر 'برنامجنا النووي يتقدم كل يوم وهذه المرة في صالحنا. فليقلقوا بشأن ذلك.'

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