حديث السوشيال ميديا بسبب محمد صلاح.. من هي سونيا جرجس ملكة جمال مصر؟|شاهد

آثار ظهور ملكة جمال مصر، سونيا جرجس، خلال الساعات القليلة الماضية الجدل لتصبح حديث السوشيال ميديا وتزايد البحث عن سونيا جرجس على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ، بعدما نشرت صورة لها برفقة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في أحد شواطئ دبي بالإمارات.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي تنشر فيها سونيا جرجس صورة برفقة محمد صلاح، بعد آخر صورة قد التقطتها قبل ما يقرب من عامين.

وخرجت سونيا جرجس مؤخرا لترد على سبب ظهورها مع محمد صلاح مؤكدة أنها التقطتها بداخل الفندق الذي تتولى ادارته بدبي وأثناء تواجد محمد صلاح بدبي لقضاء إجازة قصيرة قبل الالتحاق بمنتخب مصر لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 منه وذلك

سونيا جرجس

من هي سونيا جرجس ؟

ولدت سونيا جرجس في مصر ولكنها تعيش في إيطاليا وانتقلت للعمل في الإمارات العربية كمديرة في فندق سان بيتش بدبي باعتبارها دارسة للتسويق.



وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وتعد هي ملكة جمال مصرلعام 2020 وقد حصلت على لقب ميس إيليت مصر. ولـ سونيا جرجس شقيقتان هما سوزانا وسيمونا وشقيق أصغر اسمه جرجس

إطلالات مميزة

ظهرت سوينا جرجس عبر حسابها الشخصي على انستجرام في إطلالات مميزة وأصبحت سوينا جرجس حديث رواد السوشيال ميديا.

كما ظهرت سونيا جرجس مع النجم عمرو دياب ونشرت الصور عبر حسابها على انستجرام

