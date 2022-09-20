عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو إستكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

أكد المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينه الإبراهيمية بإزالة فورية لمبني بالطوب الدبش خارج الحيز بناحية كفور نجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة بالمهد على مساحة ٢٠م بناحية الحرية بالملاك وتطبيق القانون على المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحالة بناء غرفة بالطوب الدبش بقرية القراقرة التابعة للوحدة بالجديده ، وعلى الفور تم إزالة الأعمال البناء وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

وفي الوحدة المحلية بالسعديين تم إزالة أعمال بناء مخالف على مساحة ١٢٠متر وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف ، كما تم التصدى لمحاولة بناء مخالف بالوحده المحليه بملامس بإزالة أعمال بناء مخالف على مساحة ١٥٠متر وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

محافظ الشرقية: تنفيذ 800 مشروع بتكلفة 27 مليار جنيه منذ 2014

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بحملة إزالة مكبره لجمالون مخالف علي مساحة 2000 متر ، وأيضاً إزالة مبنى على مساحة 60 متر داخل جمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية التابعه للوحدة المحلية بالزوامل وتمت الإزاله كليا بواسطة معدات الوحدة ومعدات خاصة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 3 حالات تعدي بإجمالي 1050 متر عبارة عن إزالة سمل خرساني معد لإقامه مغسلة وسور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الصالحية الجديدة وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

الشرقية الوحده المحلية مدينه الحسينية مدينة بلبيس البناء المخالف حملات مكبرة لإزالة التعديات إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

داخل على ارتفاع تاريخي| سعر الدولار يقترب من أعلى مستوى في 20 عاما

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

الأهلي يضم 7 صفقات جديدة خلال ساعات ..تفاصيل

ترشيحاتنا

أبوك هيحرمك من الميراث.. زوج الأخت فشل في الوقيعة بين الابن ووالده فقتله

بعد 60 عاما.. قرار عاجل من شركة مياه غازية بشأن منتجاتها في روسيا

وزير التعليم: تطوير المناهج مستمر وسيصل 6 إبتدائي والمرحلة الإعدادية

حديث السوشيال ميديا بسبب محمد صلاح.. من هي سونيا جرجس ملكة جمال مصر؟|شاهد

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره.. صور

كنت أتمنى تسكت.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي بشأن أزمة الشارة في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

مش أول مرة .. ملكة جمال  مصر تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع محمد صلاح

جميلة وجذابة.. شاهد صور هاجر أحمد قبل وبعد التجميل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ