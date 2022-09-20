حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو إستكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

أكد المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينه الإبراهيمية بإزالة فورية لمبني بالطوب الدبش خارج الحيز بناحية كفور نجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة بالمهد على مساحة ٢٠م بناحية الحرية بالملاك وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحالة بناء غرفة بالطوب الدبش بقرية القراقرة التابعة للوحدة بالجديده ، وعلى الفور تم إزالة الأعمال البناء وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي الوحدة المحلية بالسعديين تم إزالة أعمال بناء مخالف على مساحة ١٢٠متر وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف ، كما تم التصدى لمحاولة بناء مخالف بالوحده المحليه بملامس بإزالة أعمال بناء مخالف على مساحة ١٥٠متر وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بحملة إزالة مكبره لجمالون مخالف علي مساحة 2000 متر ، وأيضاً إزالة مبنى على مساحة 60 متر داخل جمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية التابعه للوحدة المحلية بالزوامل وتمت الإزاله كليا بواسطة معدات الوحدة ومعدات خاصة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 3 حالات تعدي بإجمالي 1050 متر عبارة عن إزالة سمل خرساني معد لإقامه مغسلة وسور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الصالحية الجديدة وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.