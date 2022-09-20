إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بنطاق مدينة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث سيارتين ميكروباص وأخري ملاكى بطريق العاشر من رمضان-بلبيس وأسفر عن إصابة كلا من "محمد إ " و"محمود م غ"و"حسيب ر" و"شريف ع " و"أحمد م" بكدمات وكسور بأماكن متفريقة بانحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.