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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص زور كشف حساب بنكى للحصول على قرض

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بمستندات طلب حصول على قرض بنكى مرفقاً بها كشف حساب بنكى مزور بإسمه منسوب صدوره لبنك آخر يفيد "على غير الحقيقة " أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع تجاوزت 5 مليون جنيه بهدف إظهار ملاءته المالية بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك المشار إليه للحصول على ذلك القرض .


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصطناع كشف الحساب البنكى عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة " الفوتوشوب " ، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية المحررات الرسمية

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