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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة النقل الدولي تشيد بمد تسجيل الشحنات ACI بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر

النقل الدولي واللوجستيات
النقل الدولي واللوجستيات

أشاد أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة بما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلاً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢.
وقال (الشيخ ) إن غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قد طالبت بهذا من أجل إعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع لتنفيذ هذه المنظومة بشكلها الصحيح ، وناقشنا هذا الأمر كثيرًا في شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة وطالبنا بالتأجيل ، موجهًا الشكر  للمهندس إبراهيم العربي والدكتور محمد معيط على هذه الاستجابة المهمة لمطالب مجتمع الأعمال .

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وكان  الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قد أعلن اليوم الثلاثاء أنه استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلاً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثّمَّ تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.


وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمُصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة ؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزايد حدة الموجة التضخمية؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.
 

المالية الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القاهرة وزير المالية الرقابة المالية

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