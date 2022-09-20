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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالكمبيوتر والداتا شو ..

التفاصيل الكاملة لتخصيص حصتين لمشاهدة القنوات التعليمية في المدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

شرح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، آلية تخصيص حصص لـ مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد قررنا توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم ، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة في المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم : فترة مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس سوف تعادل حصتين دراسيتين ، لعرض المادة التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تشغيل دروس القنوات التعليمية في المدارس من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا سيتم مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، 

وقال وزير التربية والتعليم : سوف يُخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة لكل معلم ؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وسيتم إتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجي  .

وأوضح وزير التربية والتعليم على انه سيتم اعلان جدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على القنوات التعليمية لطلاب المدارس ؛ لتمكينهم من استمرار متابعتها في المنزل

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موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والخريطة الزمنية للعام الدراسي

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، والتي تم اعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 اكتوبر 2022 

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، على بدء العام الدراسي 2022 / 2023 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس ٦ يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:

  • بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني  السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
  • مدة أايام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
  • أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع.
  • تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
  • مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.
  • هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
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