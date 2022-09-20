التفاصيل الكاملة لتخصيص حصتين لمشاهدة القنوات التعليمية في المدارس

بالكمبيوتر والداتا شو ..

شرح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، آلية تخصيص حصص لـ مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد قررنا توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم ، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة في المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم : فترة مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس سوف تعادل حصتين دراسيتين ، لعرض المادة التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تشغيل دروس القنوات التعليمية في المدارس من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا سيتم مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب،

وقال وزير التربية والتعليم : سوف يُخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة لكل معلم ؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وسيتم إتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجي .

وأوضح وزير التربية والتعليم على انه سيتم اعلان جدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على القنوات التعليمية لطلاب المدارس ؛ لتمكينهم من استمرار متابعتها في المنزل

موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والخريطة الزمنية للعام الدراسي

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، والتي تم اعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 اكتوبر 2022

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، على بدء العام الدراسي 2022 / 2023 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس ٦ يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي: