التفاصيل الكاملة لتخصيص حصتين لمشاهدة القنوات التعليمية في المدارس

شرح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، آلية تخصيص حصص لـ مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد قررنا توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم ، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة في المدارس.
وأوضح وزير التربية والتعليم : فترة مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس سوف تعادل حصتين دراسيتين ، لعرض المادة التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تشغيل دروس القنوات التعليمية في المدارس من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا سيتم مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب،
وقال وزير التربية والتعليم : سوف يُخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة لكل معلم ؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وسيتم إتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجي .
وأوضح وزير التربية والتعليم على انه سيتم اعلان جدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على القنوات التعليمية لطلاب المدارس ؛ لتمكينهم من استمرار متابعتها في المنزل
موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والخريطة الزمنية للعام الدراسي
كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، والتي تم اعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 اكتوبر 2022
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، على بدء العام الدراسي 2022 / 2023 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس ٦ يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
- مدة أايام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع.
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.