مصر تنظم دورة تدريبية للجمباز الفني تحت إشراف الاتحاد الدولي

ينظم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فعاليات دورة التدريب الدولية للجمباز الفني رجال وانسات بالمركز الاولمبي بالمعادي.

تقام الدورة تحت اشراف الاتحاد الدولي للجمباز بمشاركة 40 مدرب ومدربة من مختلف الدول خلال الفترة من 20 حتي 23 سبتمبر الجاري

ويشارك في الدورة 5 دول وهي

مصر البلد المضيف والكويت وايران وليبيا والاردن، ويشرف علي الدورة 5 خبراء من الاتحاد الدولي للجمباز

وعلي صعيد اخر يشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وانسات في بطولة كأس العالم للتحدي التابعة للإتحاد الدولي للجمباز والتي تستضيفها فرنسا - باريس خلال الفترة من 22 - 26 سبتمبر الجاري .

وتضم بعثة مصر للجمباز الفني التى تغادر إلى فرنسا خلال الايام المقبلة، المهندس وائل السرنجاوي رئيسا للبعثة والدكتور جمال مطر المدير الفني رجال، وكابتن عرفات احمد مدرب رجال والمهندس ياسر زايد حكم فني رجال، وكابتن زكريا محي الدين المدير الفني جمباز فني انسات والكابتن فريدة شكري مدربة والمهندسة هبة الله زكريا حكمة فني انسات.

واللاعبون

علي زهران وعمر العربي ومحمد منتصر واحمد علي وعبدالرحمن عبدالحليم واحمد اشرف

واللاعبات

نانسي طمان وزينة شرف وجنى عادل وجنى ابراهيم

ويشارك في بطولة التحدي للجمباز الفني عدد 37 دولة، وهي: ( مصر - ألبانيا - الأرجنتين - استراليا - النمسا - اذربيجان - بلجيكا - البرازيل - كندا - كرواتيا - قبرص - التشيك - اسبانيا - فنلندا - فرنسا - انجلترا - السويد - تايوان - هونج كونج - المجر - ايرلندا - ايطاليا - اليابان - لتوانيا - كزاخستان - لوكسمبرج - المغرب - هولندا - النرويج - نيوزيلندا - البيرو - بولندا - بورتريكو - سلوفاكيا - تركيا - الولايات المتحدة ).