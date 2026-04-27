مقترح برلماني بإطلاق تطبيق إلكتروني موحد للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني موحد وشامل للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية.

وأكد النائب ياسر الحفناوي، أن الاقتراح يتيح إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات والوثائق الرسمية، وتقديم الشكاوى ومتابعة المعاملات، واستلام إشعارات فورية بحالة الطلب، وقال إن هذا الاقتراح يأتي استجابة للمشكلات المستمرة التي يعاني منها المواطنون في الخارج، حيث تؤدي الطرق التقليدية إلى طوابير طويلة وانتظار لساعات أمام القنصليات، مما يرهق المواطنين ويستهلك وقتهم وجهدهم بشكل كبير.

وأشار "الحفناوي"، إلى صعوبات الانتقال من وإلى القنصليات المصرية وبعد المسافات للمواطن المصري، قائلاً: "فعلى سبيل المثال توجد في المملكة العربية السعودية كلها عدد قنصليتين في الرياض وجدة فقط تخدم المواطنين في كل المملكة رغم بعد المسافات أحيانا لما يزيد عن 1000 كيلومتر، ولنا أن تتخيل استخراج تصريح دفن على سبيل المثال لأحد المواطنين المصريين، وما هى قدر معاناتهم".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مقترح تدشين هذا التطبيق يهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملات، وزيادة الشفافية في متابعة حالة الطلبات ومعرفة مواعيد استلام الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج وتوفير تجربة رقمية متكاملة، وتقليل الزحام والطوابير داخل القنصليات، بما يسهم في تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء ويتضمن الاقتراح التطبيق، تنبيهات وإشعارات فورية عند استكمال أي مرحلة من مراحل المعاملة، مع إمكانية حجز مواعيد مسبقة إلكترونيا، والدفع الالكتروني لتسهيل الحركة داخل القنصليات، وربط جميع الخدمات القنصلية في منصة واحدة سهلة الاستخدام ومتاحة على الهواتف الذكية.

ودعا النائب ياسر الحفناوي، الحكومة إلى دراسة هذا الاقتراح برغبة، والعمل على تنفيذه بأسرع وقت ممكن لتقديم خدمة رقمية حديثة تسهل حياة المصريين في الخارج وتحسن جودة الخدمات القنصلية بشكل ملموس.