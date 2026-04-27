جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
برلمان

مقترح برلماني بإطلاق تطبيق إلكتروني موحد للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

معتز الخصوصي

تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني موحد وشامل للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية.

وأكد النائب ياسر الحفناوي، أن الاقتراح يتيح إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات والوثائق الرسمية، وتقديم الشكاوى ومتابعة المعاملات، واستلام إشعارات فورية بحالة الطلب، وقال إن هذا الاقتراح يأتي استجابة للمشكلات المستمرة التي يعاني منها المواطنون في الخارج، حيث تؤدي الطرق التقليدية إلى طوابير طويلة وانتظار لساعات أمام القنصليات، مما يرهق المواطنين ويستهلك وقتهم وجهدهم بشكل كبير.

وأشار "الحفناوي"، إلى صعوبات الانتقال من وإلى القنصليات المصرية وبعد المسافات للمواطن المصري، قائلاً: "فعلى سبيل المثال توجد في المملكة العربية السعودية كلها عدد قنصليتين في الرياض وجدة فقط تخدم المواطنين في كل المملكة رغم بعد المسافات أحيانا لما يزيد عن 1000 كيلومتر، ولنا أن تتخيل استخراج تصريح دفن على سبيل المثال لأحد المواطنين المصريين، وما هى قدر معاناتهم".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مقترح تدشين هذا التطبيق يهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملات، وزيادة الشفافية في متابعة حالة الطلبات ومعرفة مواعيد استلام الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج وتوفير تجربة رقمية متكاملة، وتقليل الزحام والطوابير داخل القنصليات، بما يسهم في تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء ويتضمن الاقتراح التطبيق، تنبيهات وإشعارات فورية عند استكمال أي مرحلة من مراحل المعاملة، مع إمكانية حجز مواعيد مسبقة إلكترونيا، والدفع الالكتروني لتسهيل الحركة داخل القنصليات، وربط جميع الخدمات القنصلية في منصة واحدة سهلة الاستخدام ومتاحة على الهواتف الذكية.

ودعا النائب ياسر الحفناوي، الحكومة إلى دراسة هذا الاقتراح برغبة، والعمل على تنفيذه بأسرع وقت ممكن لتقديم خدمة رقمية حديثة تسهل حياة المصريين في الخارج وتحسن جودة الخدمات القنصلية بشكل ملموس.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يواصل تنفيذ برنامج “نور” للفتيان بقرى مركز ناصر بمحافظة بني سويف

القومي للمرأة يواصل تنفيذ برنامج “نور” للفتيان بقرى مركز ناصر بمحافظة بني سويف

وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن: نصف مليون أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي بالمنيا

وزير الزراعة والري

وزير الزراعة: التكامل الإقليمي ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

