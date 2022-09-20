لسرعة إنجاز الطعون.. رئيس مجلس القضاء الأعلى ينشئ دوائر مدنية وإيجارات وعمالية

الجمعية العمومية للنقض

صرح المستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى

للعلاقات والإعلام بأن قاعة عبد العزيز باشا فهمی بدیوان محكمة النقض شهدت اليوم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض برئاسة القاضي الجليل محمد

عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.



تفاصيل الجمعية العمومية

بدأت الجمعية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والوقوف حدداً على أرواح قضاة المحكمة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره في عليين ثم ألقى كلمته التي هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية و رؤساء الهيئات القضائية ونواب وقضاة المحكمة وقضاة مصر بالعام القضائي الجديد.

توزيع العمل

وشهدت الجمعية توزيع العمل للعام القضائي الجديد ۲۰۲۳/۲۰۲۲ الذي

تضمن إنشاء ثلاث دوائر جديدة ( دائرة مدنية – دائرة إيجارات - دائرة عمالية)

لسرعة الفصل في الطعون كما قامت الجمعية العمومية بتفويض القاضي محمد عيد محجوب في إدارة المسائل الواردة بالمادة 30 من قانون

السلطة القضائية رقم ٤٦لسنة١٩٧٣ المعدل.



كما رحب بالحضور متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد وأكد على إرساء قواعد العدالة الناجزة توافقاً مع سياسة الدولة و منهجها كأحد ومقومات وركائز البنية الأساسية للمجتمع المصرى وصولاً لجمهورية جديدة.

