الزمالك يترقب مصير مباراة إيليكت التشادي

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ترقب مسئولي النادي لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بطلب الأبيض بتأجيل مباراة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك طلب من "كاف" تأجيل مباراة العودة أمام بطل تشاد لتقام يوم ٣٠ سبتمبر الجاري بدلا من ٢٥ من الشهر الجاري بسبب تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم 25 سبتمبر الجاري.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة بالأمس بعد العودة من الكاميرون.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إيليكت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا .