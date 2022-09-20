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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملناش دعوة يا موهيي.. نجمة فول الصين العظيم تظهر بعد غياب طويل

نجمة فيلم فول الصين
نجمة فيلم فول الصين العظيم

ظهور نجمة فيلم فول الصين العظيم بعد غياب سنوات.. ظهرت الفنانة التايلاندية كامالا كامبو نا أيوتايا، التي لعبت دور الفتاة الصينية «لي» في أحداث الفيلم الكوميدي الشهير الذي تم إنتاجه في عام 2004. 

واستطاع موقع صدى البلد الإخباري، الوصول إلى حساب نجمة فول الصين العظيم -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- رغم ابتعادها عن الفن لسنوات طويلة، واتجاهها لعمل آخر غير الفن. 

وظهرت نجمة فول الصين العظيم في عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصحبة زوجها، الذي يبدو بملامح أوروبية، ولم يكشف عن جنسيته، وكذلك ظهرت أيضًا بصحبة أبنائها. 

نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع ابناءها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع ابناءها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها
نجمة فيلم فول الصين العظيم مع زوجها

ظهور نجم فول الصين العظيم

فيلم فول الصين العظيم أحد أشهر الأفلام الكوميدية في مطلع الألفية الجديدة، والذي تم إنتاجه عام 2004 تحديدًا، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بمشاركة عدد من النجوم في مقدمتهم النجم الكوميدي محمد هنيدي

ومن اسم فول الصين العظيم، تتحدد فكرة الفيلم وأبطاله، حيث شارك في بطولته عدد من نجوم الفن في الصين وتايلاند، من بينهم الفنان كوفيت واتاناكول، الذي جسد دور (والد لي) تلك الفتاة الصينية التي وقع في حبها الشاب المصري محيي الشرقاوي (محمد هنيدي). 

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وبعد غياب امتد لـ 18 عامًا، استطاع صدى البلد، الوصول إلى حساب بطل فول الصين العظيم «كوفيت واتاناكول» لنكشف عن صوره بعد غياب امتد لسنوات طويله. 

ورغم مرور الزمن، إلا أن ملامح بطل فول الصين العظيم «كوفيت واتاناكول» لم تتغير كثيرًا، لكنه بدت عليه علامات الكبر كالتجاعيد، والشعر الخفيف. 

 

فيلم فول الصين العظيم 

ويتناول فيلم فول الصين العظيم، قصة شاب مصري يهرب من عائلته التي تعمل في مجال المخدرات والإجرام، وتريد تمرينه على تلك الأعمال لكنه يفشل ويهرب منهم إلى الصين، لتطارده عصابة أخرى تحاول اغتيال شخصية سياسية في الصين، لكنه يرفض، وتتوالى الأحداث. 

وشارك في فيلم فول الصين العظيم، الفنان محمد هنيدي، سامي سرحان، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، سهير الباروني، سيناريو وحوار أحمد عبدالله وشريف عرفة، ومن إخراج شريف عرفة. 

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أحدث أعمال محمد هنيدي

يشارك الفنان محمد هنيدي قريبا في برنامج ديجتال يدخل فيه أى عالم ميتا، ليختبر تقنيات العالم الافتراضي أمام الجمهور في برنامج مكون من عشر حلقات.

سيقوم محمد هنيدي بالدخول في كل حلقة في عوالم وألعاب الرعب والترفيه والخيال وعالم فيسبوك ميتافيرس الذي أطلقه مارك زوكربيرج منذ أعوام، وستذاع الحلقات على منصات فيديو وسكرين بلس وجيمر ميكس. 

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أحدث أعمال محمد هنيدي

يذكر أن قرر الفنان محمد هنيدي أن يعود للدبلجة بشكل مبتكر قريبا عبر الإنترنت في مقاطع قصيرة ستبث حصرياً على تيك توك عبر حسابه الشخصي وحساب انمي ميكس  ومن إنتاج منصة سكرين  بعد توقف لسنوات عديدة منذ نهاية عمل سوبر هنيدي والذي أذيع آخر مرة عام ٢٠١٩. 

وشاركه الفنان الراحل حسن حسني في بطولة العمل. 

وسيقوم هنيدي بالمشاركة في إنتاج فيديوهات جديدة خصيصاً لمنصة تيك توك بمواقف كوميدية تناقش الحياة اليومية العامة ومشاكلها.

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