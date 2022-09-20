تأجيل استئناف نزار الفارس على حكم رفض دعواه ضد رانيا يوسف

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية ، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الإعلامي العراقي نزار الفارس ، على حكم رفض الدعوى المقامة منه ضد الفنانة رانيا يوسف، والذي يطالبها بتعويض مادي 5 ملايين جنيه بعد أن وصفته بالمتحرش، لجلسة 20 أكتوبر لتقديم المذكرات الختامية .

وقضت المحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، والذي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.