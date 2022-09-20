عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تؤكد دعمها لمفاوضات حل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا

صدى البلد

أكدت السعودية حرصها ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الروسية- الأوكرانية سياسيًا، ومواصلتها لجهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم /الثلاثاء/ رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

من جهته، نقل أومرييف تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد السعودي، معربا عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية التي تبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة للزمالك بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ملناش دعوة يا موهيي.. نجمة فول الصين العظيم تظهر بعد غياب طويل

إذاعة أولى حلقات سلسلة وثائقية بعنوان مسيرة ارتقاء النيابة العامة

ترامب يواجه اتهامات جنائية في معركة الوثائق السرية.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. أبل تحسم الجدل بشأن عطل كاميرا iPhone 14.. ارتفاع ثروات أغنى مليارديرات في العالم

أسوأ الكوابيس.. بوتين يرسل مجرمين وآكلي لحوم البشر لخوض حرب أوكرانيا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

تتجوزني ونلعب كورة.. 7 حسناوات ظهرن مع الفرعون إحداهن طلبته للزواج

لو غالية عليك.. مع دخول المدارس حضري البسطرمة في المنزل

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

فيديو

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

فازت بلقب miss elite..من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح|فيديو جراف

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ