السعودية تؤكد دعمها لمفاوضات حل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا

أكدت السعودية حرصها ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الروسية- الأوكرانية سياسيًا، ومواصلتها لجهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم /الثلاثاء/ رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

من جهته، نقل أومرييف تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد السعودي، معربا عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية التي تبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.