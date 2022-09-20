عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يواجه اتهامات جنائية في معركة الوثائق السرية.. تفاصيل

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أقر الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحقيقة أن الأخير قد يواجه اتهامات جنائية في ملفه القانوني المتعلق بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في ولاية فلوريدا.

قال محامون لرئيس خاص يراجع قضية مارالاغو إنه لا ينبغي أن يضطر إلى تحديد المستندات التي رفع السرية عنها مؤخرا.

وأخبر فريق ترامب "السيد الخاص" المعين حديثًا للنظر في الوثائق المصادرة من منزل ترامب بمار إيه لاجو، أنهم معارضون الكشف عن رفع السرية عن هذه الوثائق كجزء من المراجعة التي أمر بها القاضي الاتحادي هذا الشهر.

وقال محامو ترامب إن الإجابة على أسئلة حول رفع السرية يمكن أن تضر بأي دفاع محتمل لـ "أي لائحة اتهام لاحقة".

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يخشى محامو ترامب أن يُترك الرئيس الأمريكي السابق في وضع غير موات قانونيا، إذا أجاب عليها في هذه المرحلة من العملية القضائية، وأن ذلك قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام ضده.

وأشار جانبا القضية، الادعاء والدفاع، إلى "مشروع خطة" قدمه إليهما القاضي ريموند ج. ديري، "السيد الخاص" المعين حديثا للنظر في الوثائق، حيث تم اختياره للعمل كطرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق ومنتجعه.

وأشار محامو ترامب إلى مسودة خطة غير علنية للمراجعة وزعها ديري على الأطراف قبل مؤتمر تمهيدي اليوم الثلاثاء، مبينين أنهم طلبوا من المدعي "الكشف عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية إلى المحكمة والحكومة".

عدم رفع السرية

كما اقترح محامو ترامب، في رسالتهم إلى ديري، تأجيل بعض المواعيد النهائية المؤقتة التي تم تحديدها في مسودة الخطة.

وعلى وجه التحديد، اعترض الفريق القانوني على ما قالوا إنه طلب ديري بأن "يكشفوا عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية عن الوثائق إلى المحكمة وإلى الحكومة".

وكتب محامو ترامب أنهم لا يريدون أن يجبر ديري ترامب على "الكشف بشكل كامل ومحدد عن مزايا أي لائحة اتهام لاحقة، دون أن يكون هذا الشرط واضحا في أمر المحكمة الجزئية".

وتشمل الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في منزل ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، مواد عن القدرات النووية لدولة أجنبية.

وتحقق وزارة العدل في احتمال إساءة التعامل مع الوثائق السرية، واحتمال إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها.

انتهاك للدستور.. ترامب يشن هجوما عنيفا على مكتب التحقيقات الفيدرالي

أول ظهور لإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر بعد إصابته بالسرطان

واشنطن بوست دونالد ترامب اتهامات جنائية مكتب التحقيقات الفيدرالي ترامب ولاية فلوريدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة للزمالك بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ملناش دعوة يا موهيي.. نجمة فول الصين العظيم تظهر بعد غياب طويل

إذاعة أولى حلقات سلسلة وثائقية بعنوان مسيرة ارتقاء النيابة العامة

ترامب يواجه اتهامات جنائية في معركة الوثائق السرية.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. أبل تحسم الجدل بشأن عطل كاميرا iPhone 14.. ارتفاع ثروات أغنى مليارديرات في العالم

أسوأ الكوابيس.. بوتين يرسل مجرمين وآكلي لحوم البشر لخوض حرب أوكرانيا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

تتجوزني ونلعب كورة.. 7 حسناوات ظهرن مع الفرعون إحداهن طلبته للزواج

لو غالية عليك.. مع دخول المدارس حضري البسطرمة في المنزل

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

فيديو

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

فازت بلقب miss elite..من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح|فيديو جراف

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ