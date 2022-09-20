أخلاقنا الجميلة.. نواب يشيدون بحملة المتحدة.. ويؤكدون: تعمل على نشر الأخلاق التي تأمر بها الأديان.. وترسيخ العادات والتقاليد

إعلام النواب تثمن حملة المتحدة:«أخلاقنا جميلة» ستسهم في تغيير سلوك المواطنين للأفضل

برلماني: حملة «أخلاقنا الجميلة» تقضي على السلوكيات السلبية في المجتمع

برلمانية: «أخلاقنا الجميلة» ضمن حملات الشركة المتحدة للارتقاء بسلوكيات المواطنين



أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة "أخلاقنا الجميلة"، والتي تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام للكبير وحسن المعاملة والأمانة والشرف وغيرها من القيم وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر رسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

وتهدف الحملة إلى تربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية.

وثمن عدد من النواب حملة الشركة المتحدة "أخلاقنا الجميلة"، والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والحملات الناجحة التي أطلقتها الشركة على مدار الفترة الأخيرة للارتقاء بالسلوك المجتمعي وترسيخ العادات والتقاليد المصرية.

وثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، حملة «أخلاقنا الجميلة» التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرة إلى أن المبادرة جاءت في توقيت هام لتصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات التي يعاني منها مجتمعنا.

وقال النائبة هند رشاد، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن حملة «أخلاقنا الجميلة» مهمة جدًا وأتوقع أن يكون لها دور أساسي في نشر الأخلاق الحميدة في المجتمع، كما أنها تأتي في إطار دور الإعلام الذي يجب أن يعمل على تحسين سلوك المواطنين في الشارع، وهي أحد أدوار الإعلام.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: "أتمنى أن تفعل حملة أخلاقنا الجميلة" بشكل قاطع وصريح وأن تقوم قطاعات أخرى بتبني الحملة، حتى نكون أمام مجتمع الأسلوب الحضاري".

وأكدت النائبة على ضرورة أن تسهم وسائل الإعلام والدراما في نشر الأخلاق الحميدة، وتعكس الأعمال الفنية والدرامية الأهداف التي دشنت في إطارها حملة "أخلاقنا الجميلة"، ليكون لها تأثير في الشارع.

كما أشاد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحلة "أخلاقنا الجميلة" التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والحملات الناجحة التي أطلقتها الشركة.

وقال النائب علاء عصام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن حملة "أخلاقنا الجميلة" سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا، على الشباب والنشء لتربيتهم على الأخلاق الحميدة، لاسيما وأن المجتمع بات يعاني من أزمة كبيرة بسبب تردي التعليم والأمية الثقافية وانتشار سلوكيات سلبية في المجتمع،جعلت الأخلاق المصرية تأثرت كثيرًا.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من المهم أن تكون هناك مبادرة تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتم من خلالها الدعوة إلى الأخلاق الحميدة، واحترام العادات والتقاليد والالتزام بالقواعد القانونية.

ولفت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها أيادٍ بيضاء لتطوير منظومة الإعلام في مصر وخاضت تجربة تنويرية في مختلف المجالات سواء الثقافية أو السياسية أو المجتمعية.

كما ثمنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، حملة "أخلاقنا الجميلة"، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدةً أن دور الإعلام هو تصحيح سلوكيات المجتمع ويجب على الجميع تبني تلك الحملة.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن حملة "أخلاقنا الجميلة"، سوف تعمل على إخراج جيل من يحترم العادات والتقاليد المجتمعية، لاسيما وأن المجتمع بات يفتقد تلك القيم والتقاليد، لذا كان لابد من أن يكون هناك دور قوي من قبل الإعلام لترسيخ المفاهيم والعادات والتقاليد المجتمعية الراقية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقتها على مدار الفترة الأخيرة مجموعة من المبادرات التي كان له الدور الكبير في التأثير الإيجابي على المواطنين، ونأمل أن تلقى مبادرة "أخلاقنا الجميلة" صدى لدى الشارع المصري عن طريق تغيير السلوكيات الخاطئة.

وأكدت النائبة على دور الأعمال الفنية والدرامية في تغيير العادات المجتمعية السيئة، والتأكيد على الأخلاق الحميدة ونشر الوعي، لافتةً إلى أن ذلك دور رئيسي تقوم به وسائل الإعلام والدراما.