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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف موقفها من فكرة استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

أرشيفية
أرشيفية

صرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث عن إصلاح مجلس الأمن الدولي خلال رحلة إلى نيويورك، لكنه لن يقدم مقترحات لاستبعاد روسيا منه.

وقال سوليفان خلال إفادة صحفية: "أتوقع أن يتحدث الرئيس في نيويورك بشكل موضوعي عن إصلاح مجلس الأمن الدولي، علنا ​​أو سرا مع الأمين العام وآخرين".

وردا على سؤال إذا كان بايدن سيعرض حرمان روسيا من مقعدها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجاب سوليفان بالنفي قائلا: "هذا ليس ما سيتحدث عنه غدا".

ويسافر بايدن إلى نيويورك يوم الثلاثاء، لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمته يوم الأربعاء.

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