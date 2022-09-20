بعد التهديد بحرب ضد الصين.. البيت الأبيض يوضح تصريحات بايدن

قال البيت الأبيض، إن تصريحات الرئيس جو بايدن حول إمكانية استخدام الجيش الأمريكي للدفاع عن تايوان كانت "افتراضية" بطبيعتها ولم تكن تغييرًا في الأساليب الأمريكية التقليدية تجاه القضية.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "بايدن ملتزم بالسياسة الأمريكية التاريخية بشأن تايوان التي نشأت من خلال الإدارات الديمقراطية والجمهورية وساعدت في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان لعقود".

وأكد سوليفان، أن أمريكا ملتزمة بسياسة “الصين الواحدة" والحفاظ على الوضع الراهن.

وأثارت تصريحات بايدن، الذي أعلن استعداد أمريكا لدخول الحرب مع الصين إلى بسبب الوضع في تايوان، موجة غضب واسعة.

وفي وقت سابق، قال بايدن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إنه في حالة وقوع اشتباك مسلح بين تايوان والصين، ستدخل واشنطن في صراع إلى جانب تايبيه.

وفي أغسطس، تصاعدت الأوضاع في هذه المنطقة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي للجزيرة.

ولا تعترف الصين بسيادة تايوان، وتعتبرها مقاطعة لها، وتعارض بشكل قاطع الاتصالات بين سلطات المنطقة المتمردة والمسؤولين من الدول الأخرى.