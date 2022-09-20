عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيبدأ الحرب العالمية الثالثة.. الأمريكيون يهاجمون بايدن بعد إعلان خطير بشأن الصين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن استعداد أمريكا لدخول الحرب مع الصين إلى بسبب الوضع في تايوان، موجة غضب واسعة.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إنه في حالة وقوع اشتباك مسلح بين تايوان والصين، ستدخل واشنطن في صراع إلى جانب تايبيه .

واعتبر مستخدمون لمواقع التواصل تصريحات بايدن “كارثية”، وقال أحدهم: “عدم كفاءة هذا الرجل سيطلق الحرب العالمية الثالثة!”.

وقال أحد السياسيين الأمريكيين، “يعرف جميع رجال الدولة في الولايات المتحدة أنهم سيُتهمون بـ”الضعف” إذا لم يهددوا الصين. الثقافة السياسية في الولايات المتحدة مدمنة على الحرب!".

بعد تصريح بايدن بانتهاء الوباء.. إعلان مهم من الصحة العالمية بشأن كورونا

سلوك بايدن في جنازة إليزابيث الثانية يثير غضب الأمريكيين

وقال أخر: “لماذا أطلقوا سراح رجل عجوز غاضب متهالك يتظاهر بأنه رئيس الولايات المتحدة من القبو، أنا لا أفهم".

وأضاف أخر: "ستكون هذه مشكلة كبيرة للجيش الأمريكي حيث يبدأ الرجال بالتعرف على أنهم نساء".

في وقت سابق، قال بايدن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إنه في حالة وقوع اشتباك مسلح بين تايوان والصين، ستدخل واشنطن في صراع إلى جانب تايبيه. وفي أغسطس، تصاعدت الأوضاع في هذه المنطقة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي للجزيرة. 

ولا تعترف الصين بسيادة تايوان، وتعتبرها مقاطعة لها، وتعارض بشكل قاطع الاتصالات بين سلطات المنطقة المتمردة والمسؤولين من الدول الأخرى.

أمريكا الصين واشنطن الولايات المتحدة بايدن الحرب العالمية الكونجرس تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

ربع مليون جنيه .. حقيقة هدية خطيب ياسمين صبري الجديد.. إليك التفاصيل

موضوعات متعلقة

ابتزاز ساذج.. أول تعليق من أوكرانيا علي انضمام دونيتسك ولوجانسك وخيرسون لروسيا

الآتي أسوأ.. جوتيرتش يحذر: العالم على موعد مع كارثة مناخية محققة

شتاء غاضب وأزمة غذاء وانهيارات.. جوتيرتش يفتتح اجتماعات الأمم المتحدة ببيان مخيف

رئيس النواب البيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة تدور بالفعل في العلاقات الدولية

لأول مرة منذ 4 أشهر.. السعودية تعود لصدارة موردي النفط إلى الصين

الدولار يضرب بقوة.. ارتفاع غير مسبوق للعملة الأمريكية عالمياً

ارتفاع الدولار وتراجع اليورو.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

انهيار تاريخي في أسعار الذهب.. أدنى مستوى للمعدن الأصفر عالمياً

ترشيحاتنا

مظهر شاهين : أرفض ارتداء ابنتي الحجاب دلوقتي وحقها تعيش سنها

السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة للزمالك بالميركاتو الصيفي

أقرب وقت ممكن.. روسيا تسعى لإنهاء سريع لحرب أوكرانيا

السيسي يطالب بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الصين تكشف عن الخاسر الأكبر في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

كارثة.. دراسة جديدة: تناول الطعام فى هذا الوقت يسبب السرطان

بإطلالة رياضية.. شاهد أحدث ظهور لـ هدى الإتربي من الجيم

أخفت جنسيتها المصرية .. سحر رامي تكشف تفاصيل احتجازها فى إيران

فيديو

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

فازت بلقب miss elite..من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح|فيديو جراف

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

انتصار: الست ملزمة.. ومش مطلوب من الراجل يغسل ويطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

اﻟﻤﺰﻳﺪ