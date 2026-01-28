ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري السابق كان من أوائل الرافضين لإلغاء الهبوط هذا الموسم.

وقال سويلم في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: نعلم النتائج المتراجعة لنادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف: لا أعلم ماذا نعمل للاتحاد السكندري والأندية الجماهيرية ونشعر بالقلق من هبوط اي ناد جماهيري.

وتابع: من المستحيل الغاء الهبوط مرة أخرى في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب الأندية الجماهيرية، وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا.