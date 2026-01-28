قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
أخبار العالم

الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية

محمود عبد القادر

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالوجود الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدًا أن عمليات النقل القسري للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة تمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح المكتب الأممي أن عنف المستوطنين، الذي وصفه بأنه يتم بدعم من الدولة، يسهم بشكل مباشر في تقويض الوجود الفلسطيني، لا سيما في المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية ويزيد من مخاطر التهجير القسري.

وأشار البيان إلى أن المستوطنين نفذوا 10 هجمات خطيرة في الضفة الغربية خلال الفترة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاعتداءات، وسط مخاوف من استمرار الإفلات من المساءلة.

ودعا مكتب حقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التوسع الاستيطاني، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان عدم تعرّضهم للتهجير أو الاعتداء.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لضمان احترام القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يهدد الاستقرار ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
فوائد شرب الماء بالليمون
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
زواج احمد عز
