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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف ينجب الجن أبناءه وهل له زوجة؟.. الإجابة بالأدلة

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إبليس له ذرية، لكن لا يوجد دليل فى الكتاب والسنة، يوضح وجود زوجة، لافتا إلى أن تحقيق الذرية، جاء عن تكاثر ذاتى.

وتطرق الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: ، إلى الحديث عن أية: "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي"، وأضاف مازحًا : "الشياطين بالتأكيد لم تتكاثر بالخلايا الأولية كما تعلمناه في المدارس.. وإنما المعنى ذرية هو من جاء بعده".

واستكمل: "الحديث عن جماع الجن مع الزوج، فليس معناه الجنس وانما معناه نزع البركة، فذرية الجن لا تستدعى وجود جنس أخر، فالجن ليس له زوجة".

لبس الجن للبشر


قال الدكتور عبدالشافى الشيخ، الداعية الإسلامى، إنه لا يوجد ما يعرف بلبس الجن للإنسان، وهذا كلام خطير حتى الافتراض فيه، لافتا إلى أن المس الذى ذكره القرآن ليس دليل على أن الجن يدخل جسم الإنسان.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن القرآن قد يشبه بشئ غير موجود إلا فى الخيال فقط، ويمكن أن يكون موجودا، ومن زعم إنه رأى الشيطان فقط كذب، فكل هذه غيبيات لا يستطيع أحد أن يعرف عنها شيئا، فكلامنا ده فلان مثل الملائكة، هل فى أحد شاف الملائكة؟، طبعا لا لكن ده على سبيل إنهم مخلوقات مباركة من الله".

وأشار إلى أن هناك فرقا بين المس واللمس والملامسة، فالإنسان قد يمس شيئا ولكن الماس لا يتأثر بالملموس، منوها أن اللمس لابد أن يشعر بالشئ الملموس، أما الملامسة فهي حدوث التداخل بينهم.
 

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي إبليس تكاثر ذاتى الكتاب والسنة جماع الجن

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