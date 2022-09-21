ياسر عمارة والأبنية التعليمية بالسويس في جولة ميدانية بالمدارس الجديدة

في جولة ميدانية مبكرة بدأها صباح اليوم كلاً من السيد الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يرافقه فيها السيد المهندس علي الحراني مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لعدد من المدارس الجديدة والمزمع افتتاح معالي السيد اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس لها في بداية العام الدراسي الجديد .

حيث بدأت الجولة بمدرستي الشهيد البطل النقيب محمد عمرو الطاهر للتعليم الأساسي بحي الأربعين ثم مدرسة نجيب محفوظ بمنطقة عتاقة وكلاهما يتابعان إدارة جنوب التعليمية.

حيث تفقد كلا من السيد وكيل الوزارة والسيد مدير الأبنية التعليمية مرافق المدرستين وفصولهما والتأكد من صلاحيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل لائق ومتميز فضلاً عن تفقد معامل وقاعات ومكتبات تلك المدارس والغرف الإدارية واستراحات السادة المعلمون ودورات المياه .

ومن ناحية أخرى فقد اجتمع السيد وكيل الوزارة بالسيد مدير الأبنية التعليمية لمناقشة مواطن الضعف والقوة في بعض المدارس بناء علي التقارير المسبقة للجان المتابعات الميدانية ووضع خطة للحلول المتكاملة والتي في النهاية تستهدف توفير مناخ قوي للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ .