زيارة قطاع الناشئين.. قرار مهم من كولر بشأن الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي، يدرس زيارة قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بعد لتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومحمود الخطيب من أجل متابعة تدريبات الفرق المختلفة فى القطاع ومعرفة الكثير عنها وعن أسلوب تدريباتها وخططتها الفنية ومواهب هذا القطاع.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، ويرغب كولر فى التعرف عن قرب عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلى من خلال الزيارة المرتقبة والتى سيتبعها زيارات بشكل دائم للوقوف علي مستوي العناصر التي سيعتمد عليها حالة وجود أي نقص عددي في الفريق الأول سواء إيقاف أو إصابات.

وأضاف شبانة،مران فريق الأهلي شهد مشاركة الحارس عمر كامل حارس فريق «2006» مع الثلاثي علي ‏لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف،الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون.

دور يانكون في قرار كولر بـ الأهلي

وأتم شبانة،ميشيل يانكون ‏مدرب الحراس بالنادي الأهلي وهو ما جعل السويسري كولر يقرر متابعة قطاع الناشئين للوقوف علي مستوي اللاعبين وطرق المدربين في تطبيقها مع اللاعبين .