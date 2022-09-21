عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيارة قطاع الناشئين.. قرار مهم من كولر بشأن الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن  السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي، يدرس زيارة قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بعد لتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومحمود الخطيب من أجل  متابعة تدريبات الفرق المختلفة فى القطاع ومعرفة الكثير عنها وعن أسلوب تدريباتها وخططتها الفنية ومواهب هذا القطاع.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، ويرغب كولر فى التعرف عن قرب عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلى من خلال الزيارة المرتقبة والتى سيتبعها زيارات بشكل دائم للوقوف علي مستوي العناصر التي سيعتمد عليها حالة وجود أي نقص عددي في الفريق الأول سواء إيقاف أو إصابات.

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

نجم الاتحاد يفجر مفاجأة مدوية: أشخاص في الأهلي مش عايزني أرجع

وأضاف شبانة،مران فريق الأهلي شهد  مشاركة الحارس عمر كامل حارس فريق «2006» مع الثلاثي علي ‏لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف،الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون.

دور يانكون في قرار كولر بـ الأهلي

وأتم شبانة،ميشيل يانكون ‏مدرب الحراس بالنادي الأهلي وهو ما جعل السويسري كولر يقرر متابعة قطاع الناشئين للوقوف علي مستوي اللاعبين وطرق المدربين في تطبيقها مع اللاعبين .

الأهلى شبانة كولر محمود الخطيب محسن صالح يانكون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا .. داوم عليه في كل وقت

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

ترشيحاتنا

توقعات تنسيق الدبلومات 2022..انخفاض القبول للفني الصحي وهندسة 96% وعلوم إدارية 65%

إسلام صادق: مدرب لايبزيج الألماني كان مرشحاً بقوة لتدريب الأهلي قبل كولر

نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى فيوتشر

رجل يشعل النار في نفسه قرب مكتب رئيس وزراء اليابان |شاهد

موجود فى كل بيت| طعام لعلاج البواسير بـ 6 وصفات مذهلة

فيريرا وبخه.. أمير مرتضى وحازم إمام يتدخلان لحل أزمة عواد مع فيتوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف البشرة يمنع الحبوب والتجاعيد.. 11 نصيحة فعالة

تتحول إلى سم قاتل وتسبب كوارث صحية.. أطعمة شائعة احذري إعادة تسخينها

منتقدًا أفلام محمد رمضان.. «مستر بين» المصري يظهر بإحدى سينمات 6 أكتوبر

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ