صبري رحيل: لعبت أساسياً على سيد معوض وقناوي.. ورغبة فيتوريا متزعلش حد|فيديو

أكد صبري رحيل، نجم نادي الزمالك السابق، أن رحيله عن القلعة البيضاء إلى الأهلي؛ بسبب الناحية المادية.

وقال صبري رحيل في تصريحات عبر برنامج «رقم 10»: “خرجت من نادي الزمالك بهدوء لأنني احترم النادي كثيرًا ولم أقم بأي مشكلة، والأبيض حاول تجديد عقدي لكن لم يحدث توافق من الناحية المالية قبل دخول الأهلي في الصفقة”.

وتابع: “كان هناك فارق كبير في العرض المقدم من الأهلي عن الزمالك، والخطوة التي أخذتها بالانتقال للأهلي لم تكن سهلة إطلاقًا، لكنني سعدت بهذه الخطوة في النهاية حيث أضاف لي الكثير وحققت العديد من البطولات، وصنع اسمًا كبيرًا لي”.

وأضاف صبري رحيل: “لعبت أساسيًا على سيد معوض وأحمد شديد قناوي واستمريت حتى جاء علي معلول، ورحلت عن الأهلي لأنني لم أكن أشارك بسبب تألق التونسي، وبناءً على ذلك طالبت الرحيل لأنني كنت أرغب في المشاركة ومسؤولي الأهلي تفهموا وضعي، وأي لاعب يتشرف بالوجود مع الأهلي حتى لو على دكة البدلاء، لكنني كنت أفضل المشاركة”.

وأكمل: “لعيبة الأهلي لعبت لمدة 3 مواسم بدون راحة في بطولات متلاحمة وكان هذا ضغط كبير، وكان يظهر على اللعيبة الإرهاق داخل الملعب من الدور الأول، حيث لا يوجد لاعب في العالم يستمر لمدة أعوام كاملة متتالية، لاعبو الأهلي جيدون للغاية لكن الإرهاق هو ما أثر عليهم”.

وعن علي معلول قال: “لاعب كبير، قدم بداية موسم ممتازة لكنه أصيب بالإرهاق مثل باقي اللاعبين”.

وأضاف صبري رحيل: “سواريش جاء في ظروف صعبة للغاية ولا تساعد على النجاح، لكن هذا هو النادي الأهلي جماهيره ترغب في المكسب حتى لو بالناشئين، هذا هو قدره”.

واستطرد: “سنحاول الموسم الجديد المنافسة على المربع الذهبي، الدعم الفني والتعاقد مع مدير فني جيد مثل مدربنا الجديد يساعد على النجاح، حيث تعد جماهير الاتحاد دافعًا كبيرًا بالنسبة لنا وتجعلنا نقاتل لآخر نفس”.

وأردف “مباراة السوبر التي انتهت ٣/٢ أمام الزمالك في دبي كانت من أفضل مبارياتي وكنت أتمنى أن أتدرب مع إيهاب جلال، أسمع عنه دائمًا كلام رائع”.

وعن فيريرا قال: “مدرب كبير وما قام به الموسم الماضي في الزمالك يدل على جودته الكبيرة جدًا، كنت أحب أن ألعب مع محمد عبد الشافي دائمًا، كان يلعب جناح أمامي في الزمالك وكان موسمين رائعين”.

وأوضح: “عمر جمال ووليد سليمان أكثر الأجنحة التي أرهقتني، محمد شكري ومحمد سعداوي ظهيران رائعان ولديهما مستقبل كبير”.

واختتم: “رغبة فيتوريا في تقليل معدل الأعمار هو الصح ولا يزعل أحد، لكن إن أثبت نفسك وفرضت نفسك ستأخذ فرصة، ولا يمكن لمدرب لمنتخب مصر حاليًا أن يعد الجماهير بالفوز بأفريقيا لأن هناك منتخبات كثيرة أقوى من منتخب مصر، لكن الواقعي هو أن نعد بالعمل بجد كبير”.