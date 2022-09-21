يضم 30 دولة| رسمياً.. مصر والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن إقرار اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك رسميًا خلال اجتماعها ترشح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى.



وقال أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "نتطلع للعمل معًا مع الشركاء الأوروبيين والدول الأعضاء لتعزيز دور المنتدى في مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم".

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على المساهمة في تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، إذ تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذي أنشئ عام ٢٠١١.

ويضم المنتدى في عضويته 30 دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة

ويهدف إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا الصدد.

وتترأس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١٧ مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا في إطار المنتدى.