لصرف التعويضات.. تسليم ملفات 130 شهيدا و450 مصابا من أبناء سيناء

طالبت محافظة شمال سيناء، المصابين وأسر الشهداء من أبناء محافظة شمال سيناء الواردة أسماؤهم بالكشوف التي تم إعلانها بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن الستة ، سرعة تسليم ملفات ١٣٠ شهيد و٤٥٠ مصاب من أبناء شمال سيناء ، وذلك لصرف التعويضات، والحصول علي الحقوق التي كفلتها الدولة مستقبلا ، بحيث يتضمن ملف المصاب:

صورة من شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، صورة طبق الاصل من محضر الشرطة ،وصورة طبق الاصل محضر تحقيق النيابة و صورة طبق الاصل من تقرير طبي حوادث،وعدد صورة شخصية

بينما يتضمن ملف الشهيد الأتي،:

صورة من شهادة الوفاة وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة طبق الاصل من محضر الشرطة ،وصورة طبق الاصل محضر تحقيق النيابة و صورة طبق الاصل من تقرير طبي حوادث، وصورة من اعلام الوراثة، وعدد صورة شخصية لكل فرد في اعلام الوراثة.

٤ أماكن

وحددت المحافظة ٤ أماكن لتسليم الملفات منها:

مكتب السكرتير العام المساعد بديوان عام المحافظة - مجلس المدينة القريب من محل سكنه - مديرية التضامن الاجتماعي - جمعية الشهداء والمصابين بحي الزهور بالعريش.

وقد تم تحدد يوم 20/10/2022 آخر موعد لتسليم الملفات

ملفات

حيث تتضمن كشوف أسر الشهداء ١٣٠ شهيدا وأسر المصابين ٤٥٠ مصاب من مختلف مدن ومراكز المحافظة.